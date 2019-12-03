Özel çocuklar kahvaltıda sosyalleşti

İzmir Menemen'de bulunan ve otizimli çocuklara eğitim veren Sabahat Akşıray Özel Eğitim Okulu öğrencileri, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısı ile Ramo Mandıra'nın konuğu oldu. Ramo Mandıra sahibi Yetkin yıldız ve ailesi otizimli çocukları, büyük bir sevgiyle kahvaltıda ağırladı. Otizmli çocukların sosyalleşip güzel zaman geçirmesine vesile olan Yetkin Yıldız, "Onları 1 gün değil her gün hatırlamalıyız" dedi. Okul Müdürü İlknur Tercan, "Otizim anlatılmaz yaşanır. Bu çocuklar ötekileştirilerek değil topluma dahil edilerek kazanılabilir. Bu yüzden bu kahvaltı çok büyük önem taşıyor" dedi.