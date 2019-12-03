İzmir Ödemiş'te polis B.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. B.K. ile araçlarda bulunan S.K, T.U, ve H.K. gözaltına alındı. B.K'nin evinde yapılan aramada 514 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği bin 540 lira ele geçirildi. Diğer şüphelilerin üst aramasında da 13 gram esrar bulundu. B.K, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
SEVAL KONURALP
Polisten uyusturucu satıcılarına baskın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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