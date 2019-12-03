Sazak, hayalet köy olmaktan kurtuluyor

Mübadele zamanı Yunanların terk ettiği Karaburun’daki Sazak köyü, Kentsel SİT alanı ilan edildi. Sazak, artık Fethiye Kayaköy gibi turistleri ağırlayacak.

Karaburun'a bağlı Sazak köyü, Fethiye'de her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan Kayaköy ile aynı kadere sahip olan bir Rum mübadele köyü olarak dikkat çekiyor. "Kentsel SİT Alanı" ilan edilen Sazak, koruma planı ve restorasyon sonrasında ulusal ve uluslararası turizme kazandırılacak. Bugün terk edilmiş ve hüzünlü görüntüsü ile dikkat çeken, sadece bazı sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan Sazak, İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından "Kentsel SİT alanı" ilan edildi. Fethiye'ye bağlı Kayaköy'ün, her yıl on binlerce turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Sazak'tan Sakız Adası'na ve Yunanistan'ın farklı kentlerine göç edenlerin torunlarının yaz aylarında köyü ziyaret ettiklerini dile getirdi.

MÜBADELE İZLERİ

Mübadelenin her iki halkın geçmişinde derin izler bıraktığını kaydeden Erdoğan, "Ulaşımı çok zor olan Kayaköy'ü her yıl 10 binlerce turist ziyaret ediyorsa, Sazak'ımız neden yerli ve yabancı turistleri ağırlamasın?" dedi. Yöresel taş malzemeli olarak inşa edilen yapıların kalıntıları bulunan Sazak köyünün, kültürel miras olarak korunması kararını mutlulukla karşıladıklarını belirten Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yıllarca Rumlar ve Türkler ortak kültürde, aynı topraklarda yaşamışlar. Köyde cami ve kilise kalıntılarının olması barış ve hoşgörü içinde yaşadıklarını gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılacak koruma planı ve restorasyon çalışmaları sonrasında, yoğun bir tanıtım faaliyetine başlamamız gerekiyor. Belediye olarak Sazak'ın kültürel mirasının ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması için tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazırız."