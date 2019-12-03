Soyer’in kırmızı kaplı defteri

İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer, "Seyyar Makam"ıyla gezerek haftada bir gününü vatandaşlara ayırıyor. Soyer, ayağına gittiği vatandaşın dertlerini dinleyip, kırmızı kaplı defterine tek tek not alıyor. 15 Ekim'de ilk ziyaretini Buca'daki bazı mahallelere yaparak başlayan Soyer, son olarak Bornova'da vatandaşlarla buluştu. Sorunları yerinde görmenin önemine vurgu yapan Soyer, "Çok pozitif dönüşler alıyoruz çünkü vatandaşın ayağına gitmiş oluyoruz" diye konuştu.

KİMSE MUCİZE BEKLEMİYOR

Vatandaşların taleplerini anlatan Soyer, "Kimsenin böyle büyük mucizeler beklediği yok. Son derece makul, mütevazi talepler bulunuyor" dedi.