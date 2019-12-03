Temiz hava için 533 bin lira ceza

İzmir'de kömür satış yerlerinde denetimler devam ediyor. Hava kirliliğini önlemek için yapılan çalışmalar kapsamında izin belgesi olmadan kömür satışında bulunan ve standartlara uygun satışta bulunmayan yerlere 533 bin liralık ceza verildi.

İzmir'de kömür satış yerleri ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanlar aralıksız denetleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi hava kirliliğini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Hava kirliliği denetim ekipleri, bu yılın Ocak ile Kasım ayları arasında 364 kömür satış yerinde bin 93 denetim yaptı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 380 apartmandaki denetim sayısı ise bin 287'yi buldu. İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda, sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya Çevre Kanunu kapsamında 533 bin TL'lik idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı ve yakma sistemlerinin tekniğe uygun olması önem taşıyor. Yurttaşlardan baca temizliklerini zamanında yaptırmaları isteniyor. Yurttaşlar, boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kullanılmaması konusunda uyarılıyor.