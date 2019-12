Zeytinlik’in asfalt çilesi

İzmir'in Konak ilçesi Zeytinlik semtindeki yolların alt yapı çalışmalarının ardından asfaltlandıktan sonra tekrar kazıldığını belirten vatandaşlar, günlerdir toz toprak içinde kaldıklarını söylediler.

Zeytinlik'teki yolların haline tepki gösteren vatandaşlar alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolların adeta savaş alanına döndüğünü dile getirdi. İlgisizliğe terk edilen yolların bir an önce asfaltlanmasını isteyen vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı. Yolların bir an önce asfaltlanarak düzenlenmesini isteyen vatandaşlar, Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla sorunun çözülmesini istedi. Her gün toz toprak yüzünden yağmurların da yağmasıyla birlikte mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, trafiğin de bozuk yol nedeniyle sürekli kilitlendiğini ifade etti. Vatandaşlar, "Kazılıp kapatılan yollar tekrar kazıldı ve öylece bırakıldı. Yollar berbat. Araçlar geçerken alt takımları hasar görüyor. Sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN