  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Zeytinlik’in asfalt çilesi

’in asfalt çilesi

Zeytinlik’in asfalt çilesi
Giriş Tarihi: 3.12.2019

'in Konak ilçesi semtindeki yolların alt yapı çalışmalarının ardından asfaltlandıktan sonra tekrar kazıldığını belirten vatandaşlar, günlerdir toz toprak içinde kaldıklarını söylediler.

Zeytinlik'teki yolların haline tepki gösteren vatandaşlar alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolların adeta savaş alanına döndüğünü dile getirdi. İlgisizliğe terk edilen yolların bir an önce asfaltlanmasını isteyen vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı. Yolların bir an önce asfaltlanarak düzenlenmesini isteyen vatandaşlar, Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla sorunun çözülmesini istedi. Her gün toz toprak yüzünden yağmurların da yağmasıyla birlikte mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, trafiğin de bozuk yol nedeniyle sürekli kilitlendiğini ifade etti. Vatandaşlar, "Kazılıp kapatılan yollar tekrar kazıldı ve öylece bırakıldı. Yollar berbat. Araçlar geçerken alt takımları hasar görüyor. Sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeytinlik’in asfalt çilesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN