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Hayallerine direksiyon başında kavuştu

Hayallerine direksiyon başında kavuştu
Giriş Tarihi: 4.12.2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT bünyesinde Bornova Evka-3 Metro ile Bostanlı İskele hattında sefer yapan 330 numaralı otobüsün şoförü Fatma Nihal Buruk Keleş (35), "Bu benim çocukluk hayalimdi" dedi. Sürekli ertelediği hayaline direksiyon başında kavuşan iki çocuk annesi Keleş, "Biz hep bastırılarak büyüyoruz. Böyle olmamalı. Kadın hakikaten çok güçlü. Biz de toplumda kendimize yer etmek zorundayız. Erkeğin gölgesinde kalmamalıyız" dedi. İzmir'deki toplu taşıma aracının direksiyonunda artık tırnakları ojeli, saçları fönlü kadınlar var. Otobüslerde çalışmaya başlayan 40 kadın şoförden biri olan Fatma Nihal Buruk Keleş de onlardan biri.

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