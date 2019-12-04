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merkezli 5 ilde operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

04.12.2019, 09:03 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,09:30

merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ""u kullandıkları tespit edilen 25 şüpheliden 12'si yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum' da başlattıkları eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer zanlıları yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA

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