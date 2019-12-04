İzmir’de 2019’a müzik dolu veda

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2019’u Aralık ayındaki beş muhteşem konserle uğurluyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) aralık ayı programı şöyle.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), müzik tutkunlarını sevilen sanatçı ve grupların konserleriyle buluşturmaya devam ediyor. AASSM'nin aralık ayı programı şöyle:

Caz tınıları

Davuluyla modern besteleri yorumlayan Kaan Çelen, 3 Aralık Salı 20.00'de AASSM Küçük Salon'da sevenleriyle bir araya gelecek. Çelen'e saksafonda Tamer Temel, trompette Tolga Bilgin, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Volkan Tabakoğlu eşlik edecek. Doğumundan itibaren sol kolunu kullanamayan Çelen, 2008'de fizyoterapistinin önerisiyle davul çalmaya başladı. 2012 yılında ilk davul ve caz derslerini Ediz Hafızoğlu'ndan aldı. Aynı zamanda Ferid Odman, Şenol Küçükyıldırım, Cem Aksel ve Tony Moreno ile çalışma fırsatı buldu.

Akdeniz'in zeytin şarkıları

Akdeniz'in Zeytin Şarkıları, Bilge Ağaç'ın müzikli hikayesi Sunay Akın'ın sunumu, Zara, Fide Köksal, Maya Eryüce, Levent Gündüz ve Altuğ Dilmaç'ın solistliğinde seyirciyle buluşacak. İzleyiciler aynı sahnede opera, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve pop müzik nostaljisiyle, zeytine dair eserleri dinleyecek. Konser, 5 Aralık 20.30'da AASSM Büyük Salon'da.

Üçü bir arada

Klarnet, bağlama ve kanunun sıra dışı birlikteliği müzikseverlerle buluşuyor. 9 Aralık 20.00'de AASSM Büyük Salon'da gerçekleşecek konserde, özgün bestelerin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar'ın parçaları da yer alacak. Klarnette Hüsnü Şenlendirici, bağlamada İsmail Tunçbilek ve kanunda Aytaç Doğan'dan oluşan Taksim Trio, müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından biri sayılıyor.

Klasik müzik gecesi

Başarılı keman sanatçısı Ozan Sari, Arnavut asıllı viyolonsel sanatçısı Antonio Gashi ve piyanist Yeşim Gökalp'ten oluşan Trio Balkanika izleyicilere muhteşem bir klasik müzik gecesi yaşatacak. Konser, 18 Aralık saat 20.00'de AASSM Küçük Salon'da.

Enstrümantal caz

AASSM ulusal ve uluslararası müzik arenasında profesyonel anlamda ney üfleyen tek kadın sanatçı Burcu Karadağ'ı konuk ediyor. Neyin büyülü sesini piyano, perküsyon, balaban ve kontrbasla harmanlayan Karadağ, 23 Aralık 20.00'de AASSM Büyük Salon'da dinleyiciyle buluşacak. Karadağ'a piyanoda Etibar Asadli, perküsyonda Mehmet Akatay, balabanda Alafsar Rahimov, kontrbasta Enver Muhammedi eşlik edecek. Karadağ, "Kara Üzüm Habbesi", "Alma Attım Nar Geldi" gibi türküleri dünyada ilk kez caz tarzında enstrümantal olarak yorumluyor.