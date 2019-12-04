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'de ücretlerine yapıldı! 2020 ne kadar oldu? İndi bindi ücreti kaç lira?

İzmir'de dolmuş ücretlerine zam yapıldı! 2020 dolmuş ücretleri ne kadar oldu? İndi bindi ücreti kaç lira?

04.12.2019, 12:53 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,12:54

Minibüsçüler Esnaf Odası İzmir'de şehir içi ücretlerine yapıldığını açıkladı. Peki İzmir'de ne kadar oldu? İndi bindi ücreti kaç lira? 2020 dolmuş ücretleri nasıl?

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Uğuz, şehir içi minibüslerde ulaşım fiyatının 3,50 lira olarak belirlendiğini belirtti.

Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir içi minibüslerde geçerli fiyat tarifesinin en son geçen yıl Kasım ayında düzenlendiğini dile getirdi.

Akaryakıt, servis ve yedek parça maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatın güncellenmesi ihtiyacının oluştuğunu kaydeden Uğuz, "Tüm hatlarda ulaşım ücretlerine 50 kuruşluk zam yaptık. Yeni fiyat tarifemize göre indi bindi bedelinin 3 liradan 3,50 liraya, uzun mesafe fiyatının ise 4,25 liradan 4,75 liraya oldu." dedi.

AA

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