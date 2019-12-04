İzmir'de dolmuş ücretlerine zam yapıldı! 2020 dolmuş ücretleri ne kadar oldu? İndi bindi ücreti kaç lira?

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası İzmir'de şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Peki İzmir'de dolmuş ücretleri ne kadar oldu? İndi bindi ücreti kaç lira? 2020 dolmuş ücretleri nasıl?