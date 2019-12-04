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'de paniği: 1 yaralı

İzmir'de yangın paniği: 1 yaralı

04.12.2019, 19:15

'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairede çıkan paniğe neden oldu. Daire küle dönerken, evde ikamet eden şahıs hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında 1847/1 Sokak'ta bulunan bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan Bayram Aksu (79) isimli şahıs uyurken henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen Bayram Aksu'nun ellerinde yanıklar meydana geldi. Hafif şekilde yaralanan Aksu, dışarı çıkarılarak sağlık ekipleri aracılığıyla Çiğli Eğitim Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken alevler içerisinde kalan daire küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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