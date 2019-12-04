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mahallesinde temizlik seferberliği

Köyiçi mahallesinde temizlik seferberliği
Giriş Tarihi: 4.12.2019

"Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum' ilkesiyle her hafta farklı bir mahallede kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiren Çiğli Belediyesi bu kez Köyiçi'nde vatandaşı organize etti. Günün erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmasına Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çeşitli dernekler ve mahalle sakinleri katıldı. Gün boyunca parklar, boş alanlar, cadde ve sokaklar titizlikle temizlendi. Mahallelerinde yapılan temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlar, projeden dolayı mutlu olduklarını ve destek verdiklerini ifade ettiler.

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