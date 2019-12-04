Yemeğin geliriyle öğrencilere burs

İzmir'de Harita ve Kadastro Mühendisi Ali Ekber Gül başkanlığındaki Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfı (HKEB), tüm gelirlerin üniversite öğrencilerine burs olarak verileceği bir dayanışma yemeği düzenledi. İzmir iş dünyası ve çeşitli meslek gruplarından oluşan davetliler, geceye ilgi gösterdi. Etkinlikte HKEB Vakfı Başkanı Ali Ekber Gül, çekilişle seçilen bazı katılımcılara hediyeler dağıttı. Hediye kazanan davetliler ise bunları vakfa bağışladı.

Gül, "Vakıf fikrimiz birkaç yıl önce meslektaşlarımızla konuşurken, özellikle kaza geçirmiş meslektaşlarımızın çocuklarına yardım ulaştırmak konusunda yaşadığımız rahatsızlıklardan sonra oluştu. 2019 Ocak'ında resmen kuruluşumuzu tamamladık. Vakfın oluşumunda mesleğinde iyi olan mütevelli heyeti ve harita kadastro mühendisleri ile teknikerleri var. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize destek sağlayabilmek" diye konuştu.