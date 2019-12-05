Alsancaklı Nurcan hikayesini arıyor

1959 yılında 3 aylıkken evlatlık verildiğini öğrenen 60 yaşındaki Nurcan İlaslan, biyolojik ailesini arıyor. İlaslan’ın gerçek ailesi ile ilgili bildiği tek şey ise babasının Alsancak’taki Gül Sokak’ta bir eczanede çalıştığı...

İzmir'de 3 çocuk annesi 60 yaşındaki Nurcan İlaslan, hiç görmediği biyolojik ailesini arıyor. Nurcan İlaslan, 1959 yılında 3 aylıkken İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde ikamet ettiği bilinen Fatma isimli bir kadının aracılığıyla Kadriye ve Abdullah İlaslan çiftine evlatlık verildi. 1991 ve 1993 yıllarında evlatlık verildiği anne ve babasını kaybeden Nurcan İlaslan, "Adımı biliyorum ama hikayemi bilmiyorum" dedi. Nurcan İlaslan'ın, 59 yıl sonra aradığı ailesiyle ilgili tek bildiği, adını bile bilmediği biyolojik babasının İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Gül Sokak'ta 60'lı yıllarda bir eczanede çalıştığı ya da eczanenin sahibi olduğu.

20 YAŞINDA ÖĞRENMİŞ

Yıllar sonra ailesinin tüm ısrarlarına rağmen gerçek ailesini aramaya karar veren Nurcan İlaslan, 20 yaşına kadar, kendisini yetiştiren anne Kadriye ve baba Abdullah'ı biyolojik ailesi olarak bildi. Evlatlık alındığını ise bir sohbet sırasında duydu. Onu yetiştiren aile, ilk başlarda bu durumu açıklamak istemeseler de zamanla gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. 2011 yılında Nurcan İlaslan, onu evlatlık veren Fatma Hanım'a ulaştı. O dönem temizlik işiyle uğraştığını açıklayan Fatma Hanım'ın kendisine, "Annen yanıma gelip sana bakamayacağını söyledi. Ben de 1959 yılında henüz 3 aylıkken seni Kadriye ve Abdullah İlaslan çiftine evlatlık verdim" dedi. Ancak edindiği bilgiler, Nurcan İlaslan'ı mutlu etmedi. Çünkü öğrendikleri onu biyolojik ailesine ulaştıracak nitelikte değildi. Nurcan İlaslan, 59 yıl sonra, sağ olup olmadığını bile bilmediği gerçek ailesini arıyor.

FATİH ŞENDİL