Tunç Soyer organlarını bağışladı

Organ naklinin önemine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, organ nakli formunu imzalayarak, bağışçı oldu.

Organ bağışına dikkat çekmek ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla 3 yıl sürmesi hedeflenen 'Bağışla, yaşat' kampanyası başlatıldı. Türkiye'nin ilk organ nakli koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ata Bozoklar, Türk Karaciğer Derneği Başkanı Prof. Dr. Yaman Tokat'ın da yer aldığı projenin tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Organ naklinin önemine dikkat çeken Başkan Soyer, organ nakli formunu imzalayarak, bağışçı oldu. Etkinlikte, 9 aylıkken, annesinden karaciğer nakli olarak hayati tehlikeyi atlatan Meltem Güven (17) ve 1,5 yaşındayken karaciğer nakliyle hayata tutunan Bade Kaya (6) da hikayeleriyle katılımcıları etkiledi. Organ bağışı kampanyasında İzmir'in, diğer şehirlere örnek olacağını aktaran Başkan Tunç Soyer, "İzmir diğer şehirlerden çok daha güçlü bir şekilde destek verme konusundaki iradesini ortaya koyabiliyor. Biz İzmir'de bunun öncülüğünden çok daha fazlasını yapacağız. Bütün organlarımı bağışladığımı buradan söylemiş olayım. Desteğe sonuna kadar açığım" dedi.