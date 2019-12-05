CHP’li başkanın büyük şirket oyunu

Karaburun Belediyesi'nin CHP'li başkanı İlkay Girgin Erdoğan yine ilçeyi karıştırdı. Skandallarla gündeme gelen Erdoğan, bu kez CHP’li yedek meclis üyesine ait bir şirketi belediyeye bağışlattı ve çok sayıda mülkün kullanım hakkını da bu şirkete aktarmak için çalışma başlattı

İzmir'in Karaburun ilçesinde daha önce kendisine belediye şirketinden ikinci maaş bağlayan, akrabalarını birçok birime müdür atayan ve en son personel kimlik kartlarından Türk Bayrağı ve T.C. ifadesini kaldırdığı iddia edilen Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, şimdi de CHP'li yedek meclis üyesine ait şirketi belediyeye bağışlattı. Erdoğan, belediyenin içlerinde paha biçilmez plaj ve dükkanların da bulunduğu 100'ün üzerindeki mülkün kullanım hakkının devri gibi çeşitli yollarla 'Mimoza' isimli şirkete aktarmak için girişim başlattı. Bunu geçtiğimiz günlerdeki belediye meclis toplantısında dile getirdiği kaydedilen Erdoğan'ın son karar için konuyu bugünkü Meclis toplantısına getirmesi bekleniyor. Bu gayrimenkullerin çeşitli yöntemlerle bu şirkete aktarılmasının ardından Erdoğan, gayrimenkuller üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabileceği belirtildi.

'KANUNDAN KAÇIRIYOR'

Erdoğan'ın bu girişimi isyan çıkardı. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, bunun çok büyük bir oyun olduğunu öne sürdü. Başkan Erdoğan'ın bu şekilde gayrimenkulleri Devlet İhale Kanunu kapsamından kaçırdığını iddia eden Avcı, "Böylece tüm taşınmazların kiraya verme ve satış hakları şirket bünyesine geçmiş olacak. Bu istediği yeri, istediği malı, istediği kişiye, istediği bedelle verebileceği anlamına geliyor. Ben bunu 1 liraya verdim deyip verebilir. Çünkü ihaleye çıkarma mecburiyeti kalmayacak. Bu keyfiliği getireceği gibi rekabeti de ortadan kaldırıyor" dedi.

'YARGIYA GÖTÜRECEĞİZ'

"Bu, Karaburun ve halkına yapılmış büyük bir haksızlık olur" diyen Avcı, "Kimlere baskı yapacak, kimleri yerinden çıkaracak? Zaten bu yaz belediye mülklerindeki tüm kiracılara işletmelerini en geç yılbaşında boşaltmaları için yazı göndermişti. Böyle bir uygulama kesinlikle doğru ve etik değil. Ayrıca taşınmazların şirket üzerine geçmesiyle burada iş yapan tüm insanları da kendisine bağlamış oluyor. Yani bu oyunun siyasi boyutu da var. Bu yerler belediyede kalmalı ve ihale ile kiracılara verilmeli" diye konuştu. CHP'nin mecliste çoğunlukta olması nedeniyle Erdoğan'ın bu kararı Meclis'ten çıkarabileceğini ifade eden Avcı, bu durumda kendilerinin de konuyu yargıya götüreceklerini açıkladı.

'BÜYÜK BİR RANT VAR'

Belediyelerin meclis kararı ve Cumhurbaşkanlığı izni olmadan şirket kuramadıklarını belirten AK Partili Meclis Üyesi Kaan Biroğul da, "Bu nedenle hedeflenen emellere ulaşmak adına; üçüncü kişilere şirket kurdurulup bu belediyeye devrettirildi. Eğer bu uygulamadan geri adım atılmazsa Bu yapılırsa sözkonusu şirket dilediği kişi veya kişilere, dilediği bedelle belediye mülklerini kiralayabilir, kira bedellerini arttırıp, azaltabilir, kira sözleşmelerini fesih edebilir. Hatta bu mülkleri dilediği kişilere ihalesiz dilediği bedelle satabilir. Bahse konu yetkilerle doğacak rantı düşünmek bile istememekteyiz. Bu şekilde esnafımız şirketin keyfi hamleleri karşısında aciz ve çaresiz bırakılabilir" dedi.



GAZİEMİR'DE DE&NBSP; AYNI YÖNTEM

Karaburun'daki girişimin benzeri yine CHP yönetimindeki Gaziemir Belediyesi'nde de hayata geçiriliyor. Gaziemir'de Karabağlar'da ikamet ettiği belirtilen Asiye Turgut isimli kişinin kurduğu SEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. belediyeye devredildi. Ardından da belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda kurulu billboard, totem ve reklam ünitelerinin tamamı ile Gazikent Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki restoran ve kafetarya, Gazikent Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki rekreasyon alanı içerisindeki kır düğün salonu, restoran, büfe, yüzme havuzunun işletme hakları 10 yıl süre ile hibe alınan bu şirkete ayni sermaye olarak konuldu. Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur Atmaca, "Tek başına 6102 sayılı kanunun dikkate alınarak işletme hakkının kiralanması niteliğindeki işlemlerin sermaye artırımı yolu ile belediye şirketine devredilmesi, devlet ihale kanununun yok sayılmasıdır. İhale kanununa muhalefet ediyorsunuz. Bu karara olumlu oy veren meclis üyeleri de zan altında kalacak ve ileriki yıllarda soruşturmalarla karşılaşacaklardır" dedi.

ERHAN GÜLENÇ