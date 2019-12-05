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Emir doktor olmak istiyor

Emir doktor olmak istiyor
Giriş Tarihi: 5.12.2019

'de 4 binde bir çocukta görülen 'kistik fibrosiz' rahatsızlığı olan 9 yaşındaki sağlığına kavuşmak istiyor. Hastalığından dolayı okula gidemeyen Emir, evde eğitim hizmetinden faydalanıyor.

Efeler ilçesinin Osman Yozgatlı mahallesinde yaşayan Nebahat ve Ercan Öcal çiftinin üç çocuğundan biri olan Emir Öcal'ın, tıkanma ve yüksek ateş şikayeti vardı. Bu şikayetler üzerine Emir'e geçen yıl genetik-metobolik bir akciğer rahatsızlığı olan kistik fibrozis teşhisi kondu. Hastalığından dolayı okula gidemeyen Emir, evde eğitim hizmetinden faydalanıyor.

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Baba Ercan Öcal, işsiz olduğu için hem ailesine hem de hasta oğluna bakmakta zorlanıyor. Anne Nebahat Öcal, "Tek dileğim oğlumun iyileşerek okuluna devam etmesi. Oğlum doktor olmak istiyor. Onun bu hayaline kavuşması için tedavisini aksatmaması gerekiyor" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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