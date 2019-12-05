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Gecekondulara makyaj yapıldı

Gecekondulara makyaj yapıldı
Giriş Tarihi: 5.12.2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki gecekondu bölgesinin siluetini değiştirmek için bir projeyi hayata geçirdi. Yeşildere Caddesi üzerindeki gecekonduların dış cepheleri, sarı, kırmızı, mavi, yeşil gibi canlı renklere boyandı. Mahalle sakinleri, tartışmaları da beraberinde getiren uygulamayı beğendi ancak uzmanlar, deprem riskine dikkat çekerek bölgede yapı stoğu ile alt yapı sorunlarını vurguladı ve kentsel dönüşümü şart koştu. Mahalleliler evlerinin makyajından memnunken uzmanlar, deprem riskine dikkat çekerek bölgede yapı stoğu ve alt yapı sorunlarını vurguladı.

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