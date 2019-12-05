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Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı davasında hakkında kararı

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı davasında Abdulkahar Karasaç hakkında kırmızı bülten kararı

05.12.2019, 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019,13:11

Adliyesine yönelik terör örgütü 'nın saldırısında kullanılan bomba yüklü otomobili temin ettiği ve daha sonra yurt dışına kaçtığı belirlenen hakkında çıkarıldığı bildirildi

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsa Zorlu katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, firari Abdulkahar Karasaç hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı yönündeki yazının mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Sanık avukatı, bir süre önce askerden dönen Zorlu'nun, hakkındaki adli kontrol kararı nedeniyle iş bulamadığını belirterek, söz konusu kararın kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İsa Zorlu'nun adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç'la irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

AA
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