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'de korkutan çatı yangını

İzmir Gaziemir'de korkutan çatı yangını

05.12.2019, 11:38

'in ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan , itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Kemal Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında çıktı.

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