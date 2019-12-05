İzmir'in Gaziemir ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Kemal Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
İzmir Gaziemir'de korkutan çatı yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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