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'den son dakika uyarısı! 5 Aralık 'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 5 Aralık İzmir'de hava nasıl olacak?

05.12.2019, 09:25

Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Peki 'de hava nasıl olacak? İşte 5 Aralık İzmir ...

Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Peki 'de hava nasıl olacak? İşte 5 Aralık İzmir ...

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