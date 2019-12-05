Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 5 Aralık İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Peki İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 Aralık İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Peki İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 Aralık İzmir hava durumu...