İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı, kovalamaca sonucu jandarmanın önünü kestiği minibüste, 54 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Orhanlı Mahallesi Temese mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama sırasında, şüphe üzerine 35 AZ 1545 plakalı minibüsün sürücüsünü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri, kısa süren kovalamaca sonucu minibüsün önünü kesti. Araçta 2'si Somali, 52'si Suriye uyruklu olmak üzere 54 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen T.T., R.Ö. ve A.A. ise gözaltına alındı. Minibüs sürücüsüne ise 48 bin 282 liralık adli para cezası uygulandı.