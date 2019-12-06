Almanya’daki eşinden 18 yıldır boşanamıyor

İzmir Narlıdere'de yaşayan Hülya Görür (46), 29 yıl önce evlendiği ve felçli oğluna bakmayan eşinden boşanamadı. Oğluna 18 yıldır tek başına baktığını belirten Görür, "Tebligatlar kendisine ulaşmadığı için boşanamıyoruz. Artık bu soyadını taşımak istemiyorum" dedi.

Mehmet Görür, 1990'da Almanya'dan tatile geldiği İzmir'de, Hülya Görür ile tanıştı. O yıl 17 yaşında olan Hülya Görür, ailesinin onayıyla a davası açtı. Türkiye'ye 2000'de gelen Mehmet Mehmet Görür ile evlendi. Görür çifti daha sonra Almanya'ya döndü. Bir süre sonra çift arasında geçimsizlik başladı. 3 aylık hamile olan Görür, yurda dönerek 1993'te doğum yaptı. Oğlu Utku'yu tek başına büyüttü.

İKİ KEZ DAVA AÇTI

Görür, 1998'de Almanya'daki eşine boşanmGörür, oğlunu ilk kez görürken, çift barıştı. 2001'de Utku, evlerinin önünde boş arazide oynarken, beton direklerin üzerine devrilmesiyle beyin kanaması geçirip felç kaldı ve bir gözünü de kaybetti. Olayın ardından tekrar yurda gelen Mehmet Görür, bir süre sonra Almanya'ya döndü ve bir daha ailesini hiç aramadı. Hülya Görür, 2015'te ikinci kez boşanma davası açtı. Ancak eşi Almanya'da olduğu ve dava tebligatları eline geçmediği için, talihsiz kadın 18 yılda iki kez dava açtığı eşinden bir türlü boşamadı. "Bu soyadını taşımak istemiyorum" diyen Görür'ün tek isteği Almanya'daki kocasından boşanabilmek.