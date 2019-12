Atık pet şişelerden yapılan yılbaşı ağacı, geri dönüşüm farkındalığı yaratıyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan bir otelin çalışanları, gönüllü olarak başlattıkları çöp toplama projesiyle örnek oldu. Temizlik farkındalığı yaratmak için başlatılan kampanyada toplanan plastikler geri dönüşüm malzemelerinden sanat eseri yaratan mimar Gülnur Özdağlar tarafından ısıtılıp biçim verilerek, yıbaşı ağacına dönüştürüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir otelin çalışanları, gönüllü olarak başlattıkları çöp toplama projesiyle örnek oldu. Proje kapsamında 77 hafta boyunca her Pazartesi bir araya gelen ekip, Alaçatı sokaklarında plastik torba ve pet şişe toplayarak çevre temizliği yaptı. 10 yıldır pet şişe ve plastikleri takı ve objeye dönüştüren mimar Gülnur Özdağlar da (56) kendine has geri dönüşüm felsefesiyle, pet şişeleri keserek ve ısıtarak şekil verip, atık malzemelerle 2 buçuk metre uzunluğunda bir çam ağacı yaptı. Yılbaşı süsleri ve ışıklarla süslenerek, yılın son günlerinde otelde sergilenmeye başlanacak olan fosforlu turuncu renkteki ağaç, 'Doğayı koruma' adına farkındalık yaratacak.



'BENİM FELSEFEM, ÇÖPTEN DEĞERLİ ŞEYLER YAPMAK'



Atık malzemelerden yaptıkları ağacın çok ilgi gördüğünü anlatan Özdağlar, "Otele gelen herkes önünde fotoğraf çektiriyor. Geri dönüşüm çok gündemde olan bir konu. Plastik atıklar, her yerden denizlere ve okyanuslara dolup büyük bir ada meydana getirdiler, bu 7'nci kıta olarak adlandırılıyor. Ben de bu konu hakkında farkındalık yaratmak için 10 yıldır pet şişe ve plastiklerle çalışıyorum. Bunları takıya ve sanat eserlerine dönüştürüyorum. Benim felsefem çöpten, değerli şeyler yapmak. Kendi geliştirdiğim bir teknik var. Daha basit bir şekilde yapılıyor. Isıtıp, keserek şekil veriliyor. Isıyla şekil değiştiren bir plastik türü bu şişeler. Isıyı kullanarak istediğim şekli verebiliyorum. Geçen yıl çam iğneleri gibi yapmıştık. Bu yıl fosforlu turuncu bir ağaç yaptık. Turkuaz renkli minik süsleri var. Yılbaşında alınan ağaçlara yazık oluyor. Yaşı olan çamları kesiyorlar veya plastikten yapılmış taklit ağaç satın alıyorlar. Plastik ağaçlar da doğadan çok zor yok olan atıklar meydana getiriyor. Biz zaten çöpe atılmış şeylerden ikisinin yerine de geçen bir ağaç yaptık. İnsanlar plastikten böyle bir ağacın çıkmış olmasına şaşırıyor. Bundan sonra her yılbaşında yapacağız" dedi.

Ankara'da yaşayan Gülnur Özdağlar aynı zamanda, pet şişelerden yaptığı takı ve objelerden oluşan 'Tertium Non Data' (Üçüncü veri yok) ismini verdiği koleksiyonunu yurtdışındaki birçok sergide sanatseverlerle buluşturuyor. Özdağlar, kesip, ısıtıp, eritip, delerek yeniden biçimlendirdiği pet şişeleri, dönüşüm sorunsalına bir cevap olarak gördüğünü söyledi.

DHA