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'nda su seviyesi alarm veriyor! barajlarında son durum ne?

Balçova Barajı'nda su seviyesi alarm veriyor! İzmir barajlarında son durum ne?

06.12.2019, 10:55

'deki barajlar arasında önemli bir yeri olan 'nda su seviyesi yüzde 5'e kadar gerilirken, baraj bu seviyeyle alarm verdi.

İzmir'in barajlarındaki doluluk seviyeleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'nin resmi internet sitesinde sayısal verilerle paylaşıldı. Barajlardaki doluluk oranları 2018 yılıyla kıyaslanarak grafikle açıklandı. İzmir'deki barajlar arasında önemli bir yeri olan Balçova Barajı'nda su seviyesi yüzde 5'e kadar gerilirken, baraj bu seviyeyle alarm verdi.

İzmir'in barajlarındaki doluluk seviyeleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'nin resmi internet sitesinde sayısal verilerle paylaşıldı. Barajlardaki doluluk oranları 2018 yılıyla kıyaslanarak grafikle açıklandı.

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