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Ödemiş'de feci son!

İzmir Ödemiş'de feci son!

06.12.2019, 14:31

'in Ödemiş ilçesinde, müstakil bir evde çıkan sonrası 87 yaşındaki alzaymır hastası Emine Dalgıç'ın cesedi bulundu. Yaşlı kadının cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'in Ödemiş ilçesindeki Çaylı Mahallesi Koşu Yolu Caddesinde 87 yaşındaki alzaymır hastası Emine Dalgıç'ın yaşadığı iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

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