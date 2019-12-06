İzmir ve İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik, İzmir merkezli olarak İstanbul'da da yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
DHA
İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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