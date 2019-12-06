  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

ve 'da tacirlerine yönelik operasyon

İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

06.12.2019, 14:14

ve 'da, ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik, İzmir merkezli olarak İstanbul'da da yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN