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'den buzlanma ve don uyarısı! İşte 6 Aralık Cuma

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı! İşte 6 Aralık Cuma İzmir hava durumu

06.12.2019, 09:23

6 Aralık için 'den alınan son dakika verilerine göre, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki 'de hava nasıl olacak? İşte 6 Aralık ...

6 Aralık için 'den alınan son dakika verilerine göre, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki 'de hava nasıl olacak? İşte 6 Aralık ...

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