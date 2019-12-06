Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı! İşte 6 Aralık Cuma İzmir hava durumu

6 Aralık hava durumu için Meteoroloji'den alınan son dakika verilerine göre, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6 Aralık İzmir hava durumu...

6 Aralık hava durumu için Meteoroloji'den alınan son dakika verilerine göre, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6 Aralık İzmir hava durumu...