Tramvayda sıcaktan nefes alınmıyor

İzmir'de bir süre önce faaliyete geçen tramvaylar, birçok otobüsün seferden kaldırılmasıyla özellikle sabah ve akşam saatlerinde aşırı kalabalık oluyor.

ÇOK KALABALIK OLUYOR

Havaların soğumasıyla birlikte tramvayda klimaların açılması nedeniyle aşırı sıcak olduğunu belirten vatandaşlar, "Tramvaylar sabah ve akşam çok kabalalık. Buna bir de klimalar çalışınca içerisi çok sıcak oluyor. Nefes alamıyoruz. Evet havalar soğuk olduğu için klimalar çalışmalı ancak bu kadarı da fazla. Havasız ve çok sıcak olan tramvayda durabilmek çok zor" diye konuştu.