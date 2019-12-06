Travel Turkey kapılarını açtı

Turizmde Türkiye'nin önde gelen fuarları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri AŞ (İZFAŞ) ortaklığında Fuar İzmir'de açılan fuarın ana teması "Göbeklitepe" olarak belirlendi.

İZMİR'İN İDDİASI

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin dünya turizminde 6. sıraya yükseldiğini hatırlatarak, "2023 yılı yaklaşırken 75 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak için çalışıyoruz" dedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, turizmdeki rekabette İzmir'in de iddialı bir destinasyon olduğuna işaret ederek, "Doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak ülkemize değer kazandıran turizm temsilcilerine kapımız hep açık" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de fuarda İstanbul ve Antalya büyükşehir belediyelerinin yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Seyşeller, Ruanda, Malta ve Bangladeş'in ilk kez stant açtığını bildirdi. Fuar, 7 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.