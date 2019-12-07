112 personeli Vali Kösger'le pasta kesti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 112 personeli ile birlikte pasta kesti. Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret eden Vali Köşger'e İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de eşlik etti. 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayan Vali Köşger, hazırlanan pastayı 112 çalışanlarıyla birlikte kesti. Vali Köşger, 112 çalışanlarına telsiz ile hitap ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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