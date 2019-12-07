  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Alzheimer hastası alevlerden kaçamadı

Alzheimer hastası alevlerden kaçamadı

Alzheimer hastası alevlerden kaçamadı
Giriş Tarihi: 7.12.2019

İzmir Ödemiş'te meydana gelen yangında evde yaşayan 87 yaşındaki alzheimer hastası Emine Dalgıç yanarak feci şekilde can verdi. Emine Dalgıç'ın cesedinin gerekli ilk incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

SEVAL KONURALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alzheimer hastası alevlerden kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN