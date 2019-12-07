İzmir Ödemiş'te meydana gelen yangında evde yaşayan 87 yaşındaki alzheimer hastası Emine Dalgıç yanarak feci şekilde can verdi. Emine Dalgıç'ın cesedinin gerekli ilk incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
SEVAL KONURALP
Alzheimer hastası alevlerden kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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