‘Askıda kitap’ ile okuma oranı artacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bağışçılardan toplanan kitaplar 'askıda kitap' uygulamasıyla öğrencilerle buluştu. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir kitabevi arasında imzalanan "Askıda Kitap" projesi kapsamında toplanan 355 yeni kitap, Yeniköy İlkokulu'nun kitaplığına teslim edildi. Kitapların teslim töreninde konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, yeni yılda kentteki farklı okulları kitap ile buluşturmaya devam edeceklerini, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan projenin çok faydalı olduğunu söyledi.

İBRAHİM UZUN