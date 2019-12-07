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için tehlike çanları çalıyor

Balçova Barajı için tehlike çanları çalıyor
Giriş Tarihi: 7.12.2019

İzmirdeki barajlar arasında önemli bir yeri olan Balçova Barajı'nda su seviyesi yüzde 5'e kadar gerilirken, baraj bu seviyeyle alarm verdi. Kentin barajlarındaki doluluk seviyeleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'nin resmi internet sitesinde sayısal verilerle paylaşıldı. İzmir barajlarının doluluk seviyeleri şöyle:
TAHTALI BARAJI:
Yüzde 64.59
BALÇOVA BARAJI:
Yüzde 5.84
ÜRKMEZ BARAJI:
Yüzde 52.79
GÜZELHİSAR BARAJI:
Yüzde 65.17
GÖRDES BARAJI:
Yüzde 9.01
ALAÇATI KUTLU AKTAŞ BARAJI:
Yüzde 64.59

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