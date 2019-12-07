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Bornova’da en büyük dijital sınıf açıldı

Bornova’da en büyük dijital sınıf açıldı
Giriş Tarihi: 7.12.2019

İzmir Bornova Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği yaratma hedefiyle hayata geçirdiği projesi Dijital Sınıf'ta, ilk ders zili çaldı. Bornova'da oturan ve Bornova'da eğitim gören 55 bin ortaokul ve lise öğrencisinin internet üzerinden ders alacağı Türkiye'nin en büyük sınıfının tanıtım toplantısı Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

MERT ALPDÜNDAR

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