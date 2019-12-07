Efeler’de otizm merkezi kuruluyor

Aydın'ın Efeler ilçesi otizm merkezine kavuşuyor. Efeler Belediye Meclisi'nde Yedieylül Mahallesi'ne yapılması planlanan merkezle ilgili gündem maddesi kabul edildi.

2019'un son oturumu için toplanan Meclis üyeleri, oy birliği ile hareket etti. İlçedeki 232 otizmli çocuk için açılacak olan merkez, 3 katlı olacak. Çocuklar ve ailelerin keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği Otizm Merkezi'nde 'Otizm Kafe' de hizmet verecek. Bu kafede otizmli çocukların istihdamı sağlanacak. Ayrıca oturumda Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun ücret tarifeleri de belirlendi. Tarifeye göre, ücretler hafta içi 338,98 TL, hafta sonu 423,73 TL, bayram ve resmi tatiller 466,10 TL oldu.

MEHMET KAVAS