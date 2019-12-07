Kaldırımdaki trafo herkesi rahatsız ediyor

Aydın'da Çine Caddesi'nde yer alan elektrik trafosunun köşe başı ve kaldırımda yer alması, sürücü ve yayaları rahatsız ediyor. Trafonun kaldırılmasının isteyen vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti. Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki elektrik trafosu, Rıza Toprak Caddesi'nden Çine Caddesi'ne geçecek olan sürücülerin görüş açısını da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, "Trafonun kaldırımda yer almasından dolayı, yayalar olarak araçların kullandığı yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu durum da bizi kazalarla burun buruna getiriyor. Trafo sürücülerin de görüş açısını olumsuz etkiliyor. Yolun belli bir kısmına kadar çıkmak zorunda kalıyorlar. Talebimiz kaldırımı kaplayan bu trafonun başka bir bölgeye alınması" dedi.

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