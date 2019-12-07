Mahir Akbaba: “Erken seçimin ülkeye yararı yok”

CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, siyaset gündeminde zaman zaman ısıtılan erken seçim söylemlerini gereksiz bulduğunu söyledi. Akbaba, “Seçilmiş başkana anahtarı verip ‘Beş yıl hizmet et’ dedikten sonra ‘Seçime gidiyoruz’ demek doğru değil” dedi

Denizli'de 1,5 yıldır İl Başkanlığı görevini yürüten Avukat Mahir Akbaba, parti içi yaptığı çalışmaları ve seçim sonrası siyasette yaşananları Yeni Asır'a değerlendirdi. Şubat ayı içinde yapılacak il kongresinde doğal aday olduğuna dikkat çeken Akbaba, parti içi yaşanan tartışmaları ve çekişmeleri de ileri demokrasi, ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi. Erken seçim söylentilerine de değinen Akbaba, "Erken seçimi gerektirecek bir durumda yok ortada. Erken seçimle başlayan seçim ekonomisinin de ülkemize bir yararı yok" dedi.

■ Siyasete nasıl başladınız?

Babam İsmail Akbaba, yıllardır partimizde görevler yaptı. Ben de 1999 yılından bu yana CHP'nin içindeyim. Dönemin İl Başkanı Ali Rıza Ertemur, milletvekilliği seçimi için istifa edince il başkanlığı görevine getirildim. Ekibimle birlikte bir yerel, bir de genel seçimi geride bıraktık.



'DAHA ÇOK ÇALIŞSAYDIK...'

■ İl başkanı olduktan kısa süre sonra seçimlere girdiniz. Bu bir dezavantaj oldu mu?

Belli bir program dahilinde seçim çalışmalarımızı sürdürdük. Teoman Sancar, Gülizar Biçer Karaca ve rahmetli büyüğümüz, abimiz Kazım Arslan milletvekili olarak seçimi kazandı ve Meclis'e gitti. Çok çalışsaydık, dördüncü milletvekilimizi de rahatlıkla Meclis'e gönderebilirdik. Çünkü oy oranları arasında fark çok azdı.



■ İyi Parti ile ittifak için büyükşehire aday çıkarmamanızı tabana nasıl anlattınız?

CHP olarak büyükşehir aday adaylarımız belli olmaya başlamışken İyi Parti ile partimizin ittifakı söz konusu oldu. Biz Denizli'de büyükşehire aday göstermedik. Teşkilat olarak İyi Parti'nin adayı Ümit Bahtiyar'ı destekledik. İlk ittifak açıklamasından sonra elbette parti içinde birtakım tepkiler oldu. Hatta sıkıntılı bir dönem geçirdik diyebilirim. Ancak yaptığımız toplantılarla ve birebir görüşmelerle, MHP ve AK Parti'nin yaptığı ittifak karşısında böyle bir ittifakın gerekli olduğunu partililerimize anlattık. Bu birlikteliğin sonucu sandıklara da olumlu yansıdı.



Delege seçimlerindeki parti içi çekişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlçelerimizde delege seçimlerimiz başladı. 27 Ocak'ta ilçe kongrelerimizi tamamlayacağız. 3 Şubat-2 mart tarihleri arasında da il kongremizi yapacağız. Ben zaten il başkanı olduğum için kongrede doğal adayım. Parti içi tartışmaları doğru bulmuyorum. "Kol kırılmalı, yen içinde kalmalı" Ama bizde olmuyor. Biz kişiler yerine, milli eğitim bakanı kim olmalı, tarım turizm bakanı kim olmalı bunları tartışmalıyız. Parti içinde yaşanan bu hareketliliği de ileri demokrasi ve ifade özgürlüğünün tam kullanılması olarak görüyorum.



"DENİZLİ'DE HDP İLE İTTİFAKIMIZ OLMADI"

Partinizin HDP ile ittifakı konusunda neler söyleyeceksiniz?

CHP olarak genel merkezimizden HDP ile ittifak yapıldığı konusunda yazılı bir açıklama, bir telefon almadık. Biz İyi Parti ile ittifak yaptık. Doğu kökenli vatandaşlarımız seçimde istedikleri adaya istedikleri partiye oy vermişlerdir. Bunu ben bilemem ama biz HDP ittifakıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirmedik ve genel merkezimizden bu konuyla ilgili tarafımıza her hangi bir duyuru gelmedi. "Biz Denizli'de ittifak yaptık" diyemem.

HASAN DURNA