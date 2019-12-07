Medeniyetlerin beşiği İzmir

Önemli ticaret yolları üzerinde bulunan liman kenti, her yüzyılın gözde yerleşim yerlerinden oldu. İzmir eşsiz arkeolojik mirası ile yerli ve yabancı ziyaretçileri '12 ay turizm' anlayışı ile ağırlamaya devam ediyor.

Tarih boyunca en önemli şehirlerden olan İzmir'in geçmişi günümüzden 9 bin yıl önceye dayanıyor. Kentin en eski yerleşim bölgesi olan Yeşilova Höyüğü İzmir'in medeniyetlerin merkezi konumundaki şehirlerden olduğunu ortaya çıkardı.



KADİFEKALE DÖNEMİ

Kentin ikinci yerleşim yeri olarak Bayraklı'da yeniden başlama sebebi henüz net olarak bilinmemekle birlikte bilim insanları konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. İzmir, yerleşim bölgesini milattan önce 4'üncü yüzyılda Kadifekale'ye taşıdı. Bir rivayete göre Büyük İskender gördüğü bir rüya üzerine, kentin Kadifekale eteklerine taşındığı biliniyor. Kent Kadifekale eteklerine taşındıktan sonra günümüze kadar hiç aralıksız iskan görüyor. İzmir ile ilgili diğer yapılar ise günümüzde ne yazık ki daha modern yapıların altında bulunuyor.



RENKLİ MOZAİK

Büyük İskender'in ardından kentin hakimiyeti sırayla Roma ve Bizans'a geçti. İzmir'in Osmanlı egemenliğine geçişi 15'inci yüzyıla denk geliyor. 17'nci yüzyıldan itibaren kent çok ciddi bir yükselişe geçti. Günden güne gelişen ticaretle birlikte kentin farklı bir mozaik yapısı da oluşmaya başladı. 19. yüzyılın sonunda kent ticaretin önemli merkezlerinden bir tanesi olur.



ARKEOLOJİK MİRASA SAHİP

Kurtuluş Savaşı ve akabinde ilan edilen Cumhuriyet döneminde İzmir'in yaraları hızlıca sarılmaya başlandı. İzmir bugün tarihinden gelen ilham, Bergama ve Efes gibi UNESCO Dünya Mirası listesine dahil olan eşsiz arkeolojik mirası ile yerli ve yabancı ziyaretçileri '12 ay turizm' anlayışı ile ağırlamaya devam ediyor.