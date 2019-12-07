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Meteoroloji'de sağanak uyarısı! 'de bugün hava nasıl olacak? İşte 7 Aralık

Meteoroloji'de sağanak uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 7 Aralık İzmir hava durumu

07.12.2019, 09:46

Kış ayının gelmesiyle birlikte haftasonu dışarı çıkacak olan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen hava durumu ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. 'de yaşayanlar ise 'İzmir'de hava nasıl, ' gibi merak edilenlere yanıt arıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 7 Aralık Cumartesi İzmir hava durumu...

Kış ayının gelmesiyle birlikte haftasonu dışarı çıkacak olan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen hava durumu ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. 'de yaşayanlar ise 'İzmir'de hava nasıl, ' gibi merak edilenlere yanıt arıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 7 Aralık Cumartesi İzmir hava durumu...

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Meteoroloji'de sağanak uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 7 Aralık İzmir hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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