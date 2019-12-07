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Molozunu döken kaçıyor!

Molozunu döken kaçıyor!
Giriş Tarihi: 7.12.2019

İzmir'in Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'nde vatandaşlar boş arsalara dökülen moloz ve çöplerden şikayetçi. 7264 sokağın arkasında 7268 sokağın ise üstünde bulunan boş arsadaki molozların kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, "Konuyu yetkililere defalarca iletmemize rağmen ilgilenen olmadı. Arsadaki molozlar aylardır orada duruyor" diye konuştu.

TOLGA TEKİN

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