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Sektörün öncüleri buluştu

Sektörün öncüleri buluştu
Giriş Tarihi: 7.12.2019

Türkiye'nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından Travel Turkey Turizm Fuarı, 13. kez sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi. İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş (İZFAŞ) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Travel Turkey İzmir, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli destinasyonlarından çok sayıda katılımcı firmayı ve turizm profesyonelini, Türkiye'nin en yeni ve en modern fuar kompleksi 'Fuarizmir'de ağırlıyor.

İVME KAZANDIRIYOR
eşiştirdiği yeni konseptler ve özel etkinlikler ile bu yıl da sektöre ivme kazandıracak fuar, dünya turizminin trendlerini İzmir'de bir araya getirdi. 2020 turizmine katkı sağlayacak fuarda bu yıl, son yıllarda yoğun ilgi gören "Alternatif Turizm" ile ilgili özel bir konsept oluşturuldu. Kış sporları, dağcılık, rafting, su altı, kültür-sanat, doğa-macera gibi alanlarda ve daha birçok alanda gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini içinde barındıran özel bölüme; alternatif turizm sektörüyle ilgili seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, işletmeler, ürün tedarikçileri ve kulüpler katılım gösterdi.

MERT ALPDÜNDAR

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