Terma City kapılarını açtı

Karaderili Şirketler Grubu yatırımı Terma City, 20 kral dairesi ve 1000 m2’lik suitiyle Türkiye’de bir ilk

Karaderili Şirketler Grubu'nun yatırımı Terma City 180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu 2.200 yatak kapasitesi, 6 bin metrekare üzerine kurulu SPA'sı, 1000 m2 başkanlık suiti ve 20 kral dairesi ile kapılarını açtı.



KAPASİTE ARTACAK

İstanbul'a en yakın termal su bölgesi olma özelliğini taşıyan Yalova'nın turizm kapasitesini 3'e katlaması beklenen Yalova Terma City'nin katma değerini özetleyen Karaderi Şirketler Grubu Ceo'su Tevfik Talas, "Yalova, yatırım yapılması konusunda çok geç kalınmış bir yer. Bölge gerek termal, gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyor. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durum da Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Turistlerin Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Talas, sadece Orta Doğu ve Körfez bölgesinden değil dünyanın her yerinden müşteri beklediklerini kaydederek, bu kapsamda küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

ÖZEL DİZAYN EDİLDİ

Otelin tanıtımı için Bağdat, Ürdün, Mısır, Tunus ve Moskova'da ofis açtıklarını dile getiren Talas, gelecek yıl da Tiflis, Bakü ve Tahran ofislerini açarak buralarda tanıtım ve satış faaliyetini gerçekleştireceklerini bildirdi. Talas, projeleri kapsamında yerel ekonomiye katkı sunmayı da amaçladıklarının altını çizerek, şu anda bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını aktardı. Karaderili Şirketler grubu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Terma City'de özel olarak dizayn edilen, 1000 m2 başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi bulunuyor. Türkiye'de 20 kral daireli ve 1000 m2'lik 1 başkanlık suitli termal oteli ilk kez yapıldı. Kral dairelerinin 16 adedi tek kat ve ortalama 250 m2, 4 adedi de dubleks 500 m2 olarak planlandı.

GENİŞ SALONLAR

Salon büyüklüğü ise 130 m2 olarak belirlendi. Salonlarda, şömine, bar, piyano, tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları bulunuyor. Dubleks kral dairelerinde ise diğerlerine ek olarak sauna, hamam, çalışma odası, bakıcı odaları, mutfak, 200 m2 salon bulunuyor