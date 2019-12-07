“Yağmur sularından evimize giremiyoruz”

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy semti 7457 sokak, 30 numaradaki apartmanda oturan vatandaşlar, her yağmurda sokakta biriken sular nedeniyle evlerine giremediklerini söyledi. Yoldaki eğimin düzenlenmesini veya yağmur suyu kanalı yapılmasını isteyen vatandaşlar, "Sokağımızda her yağmurda göl oluşuyor. Sokağımızda binaya girişimiz kısıtlı hale geliyor. Belediyeden acil çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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