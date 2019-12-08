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’nın su seviyesi üreticiyi düşündürüyor

Beydağ Barajı’nın su seviyesi üreticiyi düşündürüyor

08.12.2019, 11:16

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, yaklaşık 250 milyon metreküp su kapasiteli 'nda su miktarının yüzde 5-7'ler seviyesine düştüğünü belirterek, "Bu yıl bölgemize yağış oranı azalırsa gelecek yıl üreticimizi zon günler bekleyecek" dedi.

Beydağ Barajı'nın hizmete girdiğinden buyana ilk kez yüzde beşlere düşen su seviyesi ile barajın alarm verdiğini belirten Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, "Eğer Küçükmenderes havzasındaki üreticiler buna ilişkin planlama yapamazsa, susuzluktan ya da sulama maliyetlerinden canı yanabilir" diye konuştu. Barajdaki, su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Başkan Yılmazlar, şöyle konuştu: "Toplam 248 milyon metreküp su kapasiteli barajda yaklaşık tahminen 10 milyon metreküp civarında su bulunduğunu düşünüyoruz. Bu seviye barajdaki canlı hayat için de tehlike arz ediyor. Normal yağışlarla 4 yılda dolan barajımızda geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki bilinçli sulama yapılamadı. Bu baraj bu yağışlarla vahşi sulamayı kaldıramaz. Acilen çözüm masası kurulup ekim-dikim dönemi için planlama yapılmalı."

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