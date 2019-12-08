Doktor başkandan insanlık ayıbı

CHP'li Karşıya Belediyesi'nde büyük bir vicdansızlık yaşandı. Eşi ile babası 4. derece kanser, oğlu da işitme engeli olan 22 yıllık çalışan Fatih Küçükaslan kapının önüne koyuldu. Gerekçesiz bir şekilde işinden edilen Küçükaslan'a tazminatı da hala ödenmedi.

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanan bir işten çıkarma olayı vicdanları sızlattı. Eşi 4. derece rahim kanseri ve babası da yine 4. derece akciğer kanseri olan, ayrıca oğlu da işitme engelli olan 22 yıllık belediye çalışanı Fatih Küçükaslan, işten kovuldu. Belediyeye bağlı Kent A.Ş'de en son veteriner işleri biriminde sorumlu olarak çalışırken eline hiçbir çıkış gerekçesi belirtilmeyen bir yazı tutuşturularak kapı önüne konulan Küçükaslan'a tazminatı da hala ödenmedi.



AİLESİNE HALA SÖYLEYEMEDİ

Tamamen keyfi bir uygulamayla işten atıldığını belirten Küçükaslan (39), ağır derecede hasta olan ve kemoterapi tedavisi gören eşi Seher Küçükaslan (36) ve babası Nadim Küçükaslan (64), 11 yaşındaki işitme engelli oğlu ile 13 yaşındaki kızına işten çıkarıldığını bir aydır söyleyemediğini ifade etti. Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay'ın uzman doktor olduğuna dikkat çeken Küçükaslan, "Mesleği doktorluk olan bir başkan bu kadar hastalıkla boğuşan birini nasıl işten çıkarabildi? O'nun ve şirket yöneticilerinin hiç mi vicdanları sızlamadı?" diye konuştu.





'NASIL TEDAVİ ETTİRECEĞİM?'

Oğlunun iki kulağı için 16 bin liraya işitme cihazı aldığını ve ancak bunun yarısını ödeyebildiğini ifade eden Küçükaslan, "Kalanını yılbaşına kadar ödeyeceğim. Eşim benim sigortam üzerinden tedavi oluyor. İşçi emeklisi olan babamın tedavi süreciyle de ben ilgileniyorum. Ben işsizlik maaşı aldığım sürece eşime baktırabileceğim. Ya sonra ne olacak? İşte o an benim bittiğim an olur. Hiç mi vicdanları sızlamadı" diye konuştu.



'İNTİKAM ALINIYOR'

İşten çıkarılmasında hem sendikal intikam, hem de siyasi görüşlerinin intikamı olduğunu belirten Küçükaslan, "Ayrıca mali açıdan kötü günler yaşayan Kent A.Ş'de yapılacak işçi çıkışlarına karşı çalışanları örgütleyebilme potansiyelimin oluşu da bir başka çıkarılma sebebim. Daha benim kovulmamla ilgili bir yönetim kurulu kararı bile almamışlar. Karar defterinde boş yer bırakmışlar. Kararı ileride bu boşluğa geçmişe dönük şekilde yazacaklarmış. Bir de soranlara çıkışımın ekonomik sebeplerle verildiğini söylüyorlarmış. Benim 22 yıllık çalışan olarak tazminatımın miktarı ortada. Bunu ödemek zorundalar. Bana haber vermeden küçük bir miktar para yatırmışlar ama ben tazminatımın tamamını istiyorum" ifadelerini kullandı.



'AYLARCA AÇIĞMI ARADILAR'

KENT A.Ş. çalışanları arasında çok sevilen biri olduğunu ve bunun üyesi oldukları Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube'deki bazı yöneticilerin hoşuna gitmediğini belirten Fatih Küçükaslan, "Ayrıca Karşıyaka Ülkü Ocakları eski başkanıyım. İşten çıkarılmamda siyasi görüşlerimin de etkili olduğunu düşünüyorum. Oysa işyerinde hiçbir zaman siyaset yapmadım. Bağlı olduğum sendikanın işyeri temsilciliğine de aday oldum. Sendika şube yetkilileri seçileceğimi gördükleri için adaylığıma onay vermedi, ben de noter aracılığıyla aday oldum. 2 yıldır seçim yapmıyorlardı. Adaylıkta ısrar edince beni istemeyen sendika yöneticileri ile belediye yöneticileri işbirliği yapıp kapı önüne koydular. Aylarca açığımı aradılar. 22 yılda tek bir disiplin cezam yok. Gerekçesiz bir şekilde işime son verdiler. Benim çıkışım verildikten sonra sendika şubesi, Ocak'ta kongre yapma kararı aldı" dedi.

ERHAN GÜLENÇ