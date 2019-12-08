İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Soğuklar ne kadar sürecek? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Vatandaşlar 'Bugün İzmir'de hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklaması yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege'de, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda saat 12.00 ila 18.00 arasında sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güneyli, batı kesimlerde zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu (Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 4İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu 14İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 15Adana: Parçalı bulutlu 18Antalya: Az bulutlu 20Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13Trabzon: Parçalı bulutlu 13Erzurum: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu 0Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11