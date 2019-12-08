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'de drone yarışları heyecanı

İzmir'de drone yarışları heyecanı

08.12.2019, 16:03 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019,16:11

'in Karşıyaka ilçesinde Teknik Drone Ligi düzenlendi. ve , drone pilotluğunun geleceğin mesleği olduğunu söyledi.

Karşıyaka ilçesi Tech Drone League (TDL) tarafından drone sporunun tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'DroneManya' şov yarışlarına ev sahipliği yapıyor. İzmir'de bir ilk olan organizasyon, 7- 8 Aralık tarihlerinde Bostanlı sahilindeki Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Dev drone ve teknoloji buluşması için meydanda 2 bin 500 metrekarelik etkinlik alanı oluşturuldu ve özel güvenli pist kuruldu. Katılımcılar, VR gözlükle yarışları 3 boyutlu olarak izledi. Organizasyonda Türkiye'nin farklı kentlerinden 5 lisanslı drone pilotu yarıştı. Drone'larını özel gözlüklerinden takip eden pilotlar, engelleri aşarak en hızlı şekilde turlarını tamamlamaya çalıştı. Görüntüler seyirciler için led ekrana yansıtıldı. Konuklar, eğitmenler eşliğinde drone kullanma deneyimi de yaşadı. Çocuklar ve gençler üç boyutlu oyunlar, atölyeler ve robot yarışı gibi teknoloji içerikli aktivitelerle eğlendi.
İzmir'de drone yarışları heyecanı

Drone pilotluğunun geleceğin mesleği olarak görüldüğünü ve bir spor branşı olarak da hızla yaygınlaştığını ifade eden Tech Drone League ve Drone Sporları Derneği Kurucusu Can Tayfun, "TDL, yarışlarının ve eğitimlerinin yanı sıra, drone teknolojileri, sporu ve mesleği hakkında farkındalık yaratmak için birçok şehirde DroneManya etkinlikleri düzenlemektedir. Bu organizasyonun asıl amacı yeni nesli geleceğe hazırlamak; onları pilot, mekanisyen, mekatronikçi, Ar-Ge'ci olarak yetişebilecekleri eğitimlere yönlendirmek" dedi.


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