İzmir'de kahvehane baskını

Konak’ta husumetlisi Şaban Mustafa Buran’ın bulunduğu kahvehaneye gelen Ulaş Tunç, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Buran’ı öldüren Tunç, iki kişiyi de yaraal dıktan sonra olay yerinden kaçtı

İzmir'in Konak ilçesi Gültepe semtinde bir kahvehanede çıkan tartışmada kan aktı. Olay, Ferahlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Ulaş Tunç isimli kişi daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Şaban Mustafa Buran (64) ile tartıştı.



Ulaş Tunç, tartışma sırasında yanında getirdiği pompalı tüfekle Şaban Mustafa Buran'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Buran, kanlar içerisinde yere yığıldı. Tunç'un tüfeğinden çıkan saçmalar kahvehanede oturan Ş.B. (52) ve A.T'ye de (27) isabet etti. Saldırı sonrası çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



HASTANEDE KURTARILAMADI

Silahlı kavga sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Buran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Ş.B. ve omzundan yaralanan A.T'nin ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Buran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Buran'ı pompalı tüfekle vurup kaçan Ulaş Tunç'u yakalamak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.



ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırgan Ulaş Tunç'un yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

FATİH ŞENDİL