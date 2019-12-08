Kahraman Eren’e şehit toprağı

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Alper, önceki görev yeri Adıyaman'daki şehitlikteki kabirlerden aldığı toprakları, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e teslim etti.

'YERİ DOLDURULAMAZ'

Şehit Eren Bülbül'ün şahadetinin ardından sürdürülen başarılı operasyonlarla bölgede terörist kalmadığını belirten Metin Alper, kendilerinin de anne Bülbül'ün evladı olduğunu söyledi. Alper, "O gün de söyledik, defalarca büyüklerimiz de söyledi. Bizler de senin kardeşlerin ve evlatlarınız, yanınızdayız. Eren'in yeri doldurulamaz. Adıyaman'dan Trabzon'a ilk atamam çıktığında Adıyaman'da bulunan şehitliğe giderek, polislerimizin, askerlerimizin ve diğer şehitlerimizin mezarlarının her birinin toprağından aldım. Eren Bülbül'ün annesine getirmek için toplamıştım. Bugüne nasip oldu. Oradaki şehitlerimizin kokularıyla, bu güzel topraklarıyla bunu sana getirdim. Allah bütün şehitlerimize sabır versin" dedi.